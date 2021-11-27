Pfizer, AstraZeneca и Moderna создают вакцины против нового штамма COVID-19

Фармацевтические гиганты одновременно заявили о работе над разработкой вакцины, которая предотвратит осложнения от нового опасного штамма коронавируса «омикрон», сообщает УНИАН.

Pfizer&BioNTech готовы адаптировать уже имеющуюся вакцину от коронавируса нового штамма. В компании ожидают большое количество данных лабораторных тестирований не позднее, чем через две недели, чтобы подтвердить, что штамм требует корректировок технологии производства вакцины.

О тестировании вакцины против нового штамма «Омикрон» сообщили также в Johnson&Johnson, а AstraZeneca уже проводит исследования в местах первых вспышек «омикрона», пишет CNBC.

Moderna в пятницу заявила, что комбинация мутаций в новом штамме «имеет значительный потенциальный риск для ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета».

В компании пояснили, что единственным путем как-то себя обезопасить от рисков «омикрона» в настоящее время является третья бустерная доза инъекции. В исследовании Moderna будут участвовать добровольцы, получившие третью дозу вакцины.