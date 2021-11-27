Китай успешно запустил спутник Zhongxing-1D

Китай произвел успешный запуск спутника Zhongxing-1D с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа, передает ТАСС.

Ракета-носитель Long March 3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 00:40 по пекинскому времени. Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Нынешний запуск стал 399-м для ракет-носителей серии Long March.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.