В мире больше 5 миллионов человек умерло от коронавируса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 260 млн 679 тыс. 482.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс. 507 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 177 тыс. 910 инфицированных COVID-19, количество летальных исходов составило 776 349. Второе место занимает Индия — соответственно 34 млн 563 тыс. 749 и 467 933. Далее следует Бразилия — 22 млн 67 тыс. 630 случаев заражения и 613 957 умерших.