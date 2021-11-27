На выборах в Кыргызстане избиратели голосуют вне помещений

Голосование вне помещений проходит на парламентских выборах в Кыргызстане в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома республики.

«Сегодня, 27 ноября, в Кыргызстане проходит голосование вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, голосовать вне помещения, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. А также люди, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии разрешается проголосовать вне участка также военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службу сотрудникам органов внутренних дел и вахтовикам.

«Голосование вне помещения проводится с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнили в ЦИК, заявление для голосования по одномандатным округам вне помещений подали более 12 785 человек, по партийным спискам — 13 396.

Повторные выборы в парламент Киргызстана указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте — претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.