ООH: На анализ нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

Несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию, сообщает ТАСС со сслыкой на пресс-службу ООН.

«ВОЗ ожидает, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины», — говорится в сообщении.

В нем также указывается, что ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил, что Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство