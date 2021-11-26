Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви

Президент России Владимир Путин подарил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви как символ урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковые ветви, которые символизируют мир и благополучие», — сказал Путин и подчеркнул, что надеется на исполнение договоренностей, которые помогут создать условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе.