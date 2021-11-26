Путин: Россия заинтересована в разблокировании коммуникаций в регионе



«Все заинтересованы в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе».

Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает АПА.

По его словам, Россия также заинтересована в разблокировании коммуникаций в регионе.

«Мы близкие соседи. У нас большой объем торгового оборота. Мы договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по делимитации и демаркации границ. Об этом тоже сегодня поговорим. Ясно, что это сложный вопрос, он достался нам еще со времен Советского Союза, там не было границ. Есть возможность поговорить об этом», — подчеркнул Президент России.