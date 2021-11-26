Иран не пустит наблюдателей в Кередж



Иранская сторона не пустит наблюдателей на объект сборки центрифуг в Кередже, потому что там нет ядерных материалов.

Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«В цехе в Кередже нет ядерных материалов. Следовательно, это место не подпадает под Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — цитирует его в пятницу пресс-служба правительства Ирана.

По словам чиновника, «в этом центре производятся центрифуги, и для этого не нужно получать разрешение каких-либо международных органов, поскольку, согласно ДНЯО, это право Ирана».