Пекин выразил протест в связи с приездом американских конгрессменов на Тайвань



Китайские власти крайне недовольны вторым за текущий месяц визитом делегации конгрессменов США на Тайвань и уже сделали по данному поводу серьезное представление американскому правительству. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Визит американских официальных лиц на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая», — заявил он на брифинге. — Это серьезная ошибка и неверный сигнал в поддержку тайваньских сепаратистов, в связи с чем мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали США серьезное представление по данному поводу».