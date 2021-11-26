Онлайн-магазин Apple в Турции возобновил продажи, повысив цену на 25%

Компания Apple возобновила в пятницу продажи своей продукции через официальный онлайн-магазин в Турции, передает ТАСС.

В среду компания была вынуждена приостановить продажу в Турции из-за резкого падения турецкой лиры. В начале недели стоимость гаджетов стала дешевле в сравнении с ценами в США.

С пятницы компания повысила цены на свои товары в Турции в среднем на 25%, чтобы компенсировать снижение стоимости из-за падения лиры. В отпускную цену продукции Apple в Турции входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость товара. В случае с iPhone это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.