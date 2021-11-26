Новый африканский штамм коронавируса пришел в Израиль

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Израиля.

«Штамм коронавируса обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. Он был обнаружен у гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев заражения у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», — говорится в заявлении.