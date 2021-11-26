ЕС сокращает политическую рекламу в интернете

Евроcоюз обнародовал планы по регулированию рекламы с политическим содержанием в интернете, сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, компаниям запрещается использовать политический таргетинг и другие методы, используемые для охвата более широкой аудитории, если в процессе используются конфиденциальные личные данные, такие как этническое происхождение, религиозные убеждения или сексуальная ориентация, без разрешения гражданина.

«Цифровая реклама в политических целях превращается в неконтролируемую гонку грязных и непрозрачных методов. Множество фирм, занимающихся аналитикой данных и коммуникациями, ежедневно работают с нашими данными, пытаясь найти лучший способ убедить нас что-то купить, проголосовать за кого-то или не голосовать вообще», — заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

По ее словам, новые технологии должны стать инструментом эмансипации, а не манипуляции, и люди почему размещена реклама и кто за нее заплатил.