Согласно прогнозам МВФ, объем ВВП в Азербайджане в 2025 году превысит 100 млрд. манатов



К концу 2025 года объем номинального ВВП Азербайджана составит 101,246 млрд. манатов.

Это отражено в долгосрочном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану, передает АПА-Экономикс.

Согласно прогнозам МВФ, в 2022 году объем номинального ВВП в стране составит 93,032 млрд. манатов, в 2023 году — 95,158 млрд. манатов, в 2024 году — 97,927 млрд. манатов.

Согласно краткосрочным прогнозам, в конце текущего года номинальный ВВП страны составит 89,496 млрд. манатов.

Отметим, что согласно прогнозам Министерства экономики Азербайджана, номинальный ВВП Азербайджана в 2022 году составит 86,582 млрд. манатов, в 2023 году — 93,186 млрд. долл. манатов, в 2024 году — 98,944 млрд. манатов, в 2025 году — 103,654 млрд. манатов.

Напомним, в январе-октябре текущего года производство номинального ВВП в Азербайджане составило 71,589 млрд. манатов. По итогам 2020 года объем номинального ВВП страны составил 72 432 млрд. манатов.