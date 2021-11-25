В Армении по делу о гибели солдата задержали его коллегу

По делу о гибели военнослужащего Сурена Аветисяна задержан сослуживец. Об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

В результате неотложных следственных действий, предпринятых по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 373 Уголовного кодекса РА в шестом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА, был выяснен ряд обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы, рядового Сурена Романовича Аветисяна, в том числе и личность предполагаемого преступника.

По предварительным данным, военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в голову в результате нарушения сослуживцем правил обращения с оружием. Сослуживец задержан.

Сурен Аветисян погиб днем 24 ноября.