Из-за убийства лося депутата Госдумы лишили неприкосновенности

Госдума поддержала лишение депутатской неприкосновенности парламентария от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

За это решение проголосовали 343 депутата, против — 55 парламентариев, еще двое воздержались.

Лишить Рашкина депутатской неприкосновенности в ноябре попросила Генпрокуратура. Это произошло после того, как в конце октября депутата задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Рашкин изначально говорил, что нашел тушу лося, но позже признался, что убил животное. При этом он подчеркнул, что был уверен в законности охоты, и изначально сказал неправду, чтобы «никого не подставить».

На заседании Госдумы, где рассматривался вопрос о лишении Рашкина неприкосновенности, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что благодаря СМИ «позор» депутата «стал общеизвестным». «Рашкин дважды уже признал свою причастность к инкриминируемому влиянию. Но и тогда он попытался уйти от ответственности», — заявил генпрокурор.

Сам депутат отметил чрезмерное, по его мнению, внимание СМИ к истории с тушей лося. «Ни одному парнокопытному не было посвящено столько слов. Я наблюдал такую шумиху только по поводу убийства Кеннеди. Я не замечал такое внимание ФСБ к браконьерам, у которых изымаются сотни килограмм лап и губ животных», — заявил Рашкин.

Снятие депутатской неприкосновенности позволит правоохранительным органам предъявить Валерию Рашкину обвинения по делу о незаконной охоте. Мандата депутат может лишиться только после вынесения приговора.