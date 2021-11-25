В Евросоюзе одобрили применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить применение вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующая вакцина уже одобрена для использования на детях от 12 лет и выше. В отличие от подростков с 16 лет и взрослых, детям вводят 10 мкг препарата вместо 30.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что «преимущества применения препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, преимущественно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, повышающие риск заболевания в тяжелой форме».