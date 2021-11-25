Минэнерго Турции: В мире есть всего пять подобных судов. Одно из них принадлежит нам



В I квартале 2022 года судно Fatih начнет бурение очередной разведочной скважины в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на 13-м консультационном совещании по разведке и добыче углеводородов в четверг в Анкаре, передает «Анадолу».

Министр отметил, что Турция полна решимости активизировать усилия по разведке месторождений, и в данной связи особая роль возлагается на четвертое буровое судно 7-го поколения, которое приступит к работам летом будущего года. «В мире насчитывают всего пять подобных судов. Мы горды тем, что одно из них принадлежит нам. Благодаря новому судну, мы планируем реализовать важные проекты. Четвертое буровое судно Турции будет принято весной 2022 года. Непосредственные работы начнутся в июне-июле будущего года», — сказал он.

Донмез отметил, что наряду с перспективными районами месторождений, планируется использовать новые методы для повторного анализа резервов старых месторождений, в том числе на суше. К примеру, скважина «Варынджа-1», которая была закрыта в 1982 году, сегодня вновь введена в эксплуатацию — добыча составляет более 3 тыс. баррелей нефти в сутки, констатировал глава Минэнерго.

Министр отметил также, что в рамках проекта разработки газового месторождения «Сакарья» в Черном море, по сегодняшний день пробурены семь скважин. Буровое судно Fatih продолжает работы на скважине «Туркали-6».

По его словам, в прошлом году Турцией было пробурено в общей сложности 106 скважин, в основном на суше — в юго-восточной Анатолии.

Донмез сообщил далее, что в 2020 году в стране было добыто 22 269 326 баррелей нефти и 457 826 359 кубометров природного газа. Непосредственно за 10 месяцев текущего года в Турции добыто 19,8 млн баррелей нефти и 347,3 млн кубометров газа.