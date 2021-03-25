Президент США Джо Байден, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита ЕС, заявил о своей обеспокоенности тесными связями Турции с РФ. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Президент США Джо Байден, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита ЕС, заявил о своей обеспокоенности тесными связями Турции с РФ. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Дата: 2021/03/26 1:12
Раздел: Мир
Просмотров:
42
Мировая экономика из-за пандемии коронавируса испытала крупнейший за последние 90 лет спад, затронувший самые уязвимые слои общества.
Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом
Резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за £162 тыс. ($221 842).
Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса »Спутник V», заявил глава минздрава республики
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе,
Президент США Джо Байден заявил, то не допустит, чтобы Китай достиг своей цели — стать самой могущественной
Американская аптека Valisure выявила высокое содержание токсичного бензола, вызывающего рак, в 21 образце санитайзеров для рук и
Президент США Джо Байден заявил, что КНДР нарушила ракетными пусками резолюцию Совбеза ООН.
Президент США Джо Байден сравнил главу Китая Си Цзиньпиня с российским президентом Владимиром Путиным.