Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но позднее пояснил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года, передает РИА Новости.

«Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему», — сказал со смехом Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Это было сказано в ответ на вопрос о том, будет ли действующий президент баллотироваться на второй срок.

Журналистка завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства) в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.

Затем Байдена спросили, ожидает ли он, что его соперником на выборах 2024 года станет Трамп. «Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия!» — сказал Байден. Действующий президент подчеркнул, что считает себя фаталистом и предпочитает работать над реализацией конкретных целей, которые ставит перед собой.

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