Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, сообщает агентство Блумберг.

Агентство отмечает, что реклама нового приложения The Re-Entry App («Приложение для возвращения») была опубликована в Instagram в среду. В уведомлении, предлагающем помощь в «подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества», пользователям был предложен ранний доступ к приложению. Однако позднее пост был удален.

«Мы находимся в поиске различных способов преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные группы в наших приложениях. Это было предназначено только для внутреннего тестирования, и мы удалили уведомление, как только узнали, что оно некоторое время работало для внешнего доступа», — пояснила агентству представитель Facebook.

The Re-Entry App является частью кампании Facebook по созданию продуктов для социально незащищенных групп.

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