Президент США Джо Байден заявил, то не допустит, чтобы Китай достиг своей цели — стать самой могущественной страной в мире.

«У Китая есть конечная цель: стать ведущей, самой богатой, самой могущественной страной в мире», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

«Пока я тут, ему это не удастся», — пообещал президент США.

Также Байден раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином.

Байден заявил, что разъяснил председателю КНР Си Цзиньпину, что США не стремится к конфронтации, но ожидается «жесткая конкуренция» между странами.

«Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что… мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция», — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

Minval.az