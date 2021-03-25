Американская аптека Valisure выявила высокое содержание токсичного бензола, вызывающего рак, в 21 образце санитайзеров для рук и призвала медицинский регулятор США (FDA) отозвать такую продукцию, говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, Valisure проанализировала 260 образцов санитайзеров от 168 различных брендов, и выявила содержание бензола в 44 образцах. В 23 из них содержание опасного вещества было в пределах нормы, а в 21 наблюдалось значительное ее превышение, в некоторых случаях в восемь раз. Ряд санитайзеров с высоким уровнем бензола был специально разработан и предназначен для детей.

«Образцы 44 дезинфицирующих средств для рук содержали бензол, промышленное химическое вещество, которое, как известно, вызывает лейкемию и несет другие серьезные риски для здоровья», — сообщается в заявлении.

Компания обнаружила, что 50% санитайзеров с бензолом было произведено в Китае, 34% — в США.

Valisure также выявила в некоторых дезинфицирующих средствах «неприемлемо высокий уровень» содержания метанола и ацетальдегида, которые также могут быть токсичны для человека.

Компания направила петицию в FDA с просьбой отозвать партии санитайзеров с опасными веществами.

«FDA продолжает тестировать дезинфицирующие средства для рук и активно работать с компаниями, когда это уместно, чтобы отозвать продукты и побудить розничных продавцов убирать товары с полок магазинов и торговых площадок онлайн, когда возникают проблемы с качеством», — сообщил газете Hill представитель регулятора.

Minval.az