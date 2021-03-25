Президент США Джо Байден сравнил главу Китая Си Цзиньпиня с российским президентом Владимиром Путиным. Своими наблюдениями он поделился во время пресс-конференции, передает «Лента.ру».

Байден заявил, что, по некоторым подсчетам, он провел с Си Цзиньпинем больше времени вместе, чем другие мировые лидеры. Политик рассказал, что китайский лидер «прямолинейный и очень умный парень». «Он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире», — заявил Байден журналистам.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента.

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