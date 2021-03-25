Саммит ЕС принял решение активизировать политический и экономический диалог с Турцией в ответ на действия Анкары по деэскалации ситуации вокруг Кипра, но предупредил о возможности новых санкций, если ситуация изменится. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении встречи глав государств и правительств ЕС по отношениям с Турцией, передает ТАСС.

«Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности, возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН, — говорится в документе. — С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений».

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