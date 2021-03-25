Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году.
«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году.
«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
Дата: 2021/03/25 22:10
Раздел: Мир
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