В общей сложности 150 судов в настоящее время заблокированы в районе Суэцкого канала из-за остановки движения по нему. Об этом сообщила в четверг в Twitter Норвежская ассоциация судовладельцев.

«150 судов находятся в районе Суэцкого канала и ожидают [развития ситуации], 16 из них — норвежские», — отметила организация.

Как сообщил управляющий директор ассоциации Харальд Сульберг порталу «Е24», сейчас там решают, рассчитывать ли на то, что ситуация разрешится в разумные сроки, или же судам стоит выбирать обходные пути.

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Днем ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено со вторника, когда контейнеровоз компании Ever Given заблокировал проход по каналу, и к настоящему моменту «пробка» из судов растянулась почти до Индии.

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