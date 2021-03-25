Иран намерен перенаправить большую часть экспорта нефти из Персидского залива в Аравийское море.

Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии ввода в эксплуатацию трубопровода Горе-Каск.

По словам Роухани, благодаря трубопроводу, протяженностью в 1000 км, Тегерану удастся снизить угрозу экспортному потенциалу ИРИ.

«Впервые в истории Ирана реализуется столь крупный энергетический проект. Начиная с нынешнего года большая часть иранского экспорта нефти будет осуществляться через побережье Аравийского моря. Каждый, кто информирован о национальной безопасности и политике Исламской Республики, осознает значимость этого проекта», — подчеркнул президент.

Minval.az