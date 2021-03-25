На фоне продолжающейся пандемии коронавируса миру грозят перебои с туалетной бумагой, сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждает агентство, причиной этому могут стать рост спроса на морские перевозки и нехватка грузовых судов. От этой проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками.

Агентство напомнило, что глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий, Вальтер Шалька ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.

Как объяснил Шалька, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже, и ситуация может еще ухудшиться.

«Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском», — добавил он.

Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, продолжил Шалька.

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