Истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США случайно подбил себя из пушки на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом пишет The Drive.

Отмечается, что инцидент с самолетом произошел 12 марта, однако о нем стало известно только недавно. В результате происшествия истребитель получил значительные повреждения, был сломан его фюзеляж. При этом пилот не пострадал, и ему удалось вернуть F35 на авиабазу.

Центр морской безопасности признал инцидент крайне серьезным и отнес этот случай к проблемам Класса А. В США такой уровень присуждается, если происшествие причинило ущерб на сумму не менее 2,5 миллиона долларов, либо привело к уничтожению самолета, к гибели одного или нескольких человек.

Издание не уточняет причин инцидента. В статье Military.com говорится, что у самолета взорвался «полубронебойный осколочно-фугасный снаряд» PGU-32.

Minval.az