Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил тему нарушения режима прекращения огня в Сирии.

«Переговоры с Сергеем Шойгу прошли в конструктивном русле. Мы сошлись во мнении по необходимости принятия совместных мер по предотвращению нарушений договоренностей», – цитирует Акара «Анадолу».

Глава оборонного ведомства Турции привлек внимание к успешным операциям турецкой армии против террористов в Сирии и Ираке.

По словам Акара, в период с 1 марта по 25 апреля ВС Турции обезвредили в регионе более 200 террористов.

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