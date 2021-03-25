Турция является не только союзником и партнером Германии по НАТО, но и представляет стратегическую значимость, как вторая по численности населения страна у границ Евросоюза.

Об этом в Бундестаге сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Анадолу».

Меркель отметила, что в непосредственной близости ЕС имеют место много конфликтных зон, как к примеру в Северной Африке, Сирии и Украине.

«Развитие и процветание ЕС возможно только на основе хороших отношений с нашими соседями. Это особенно актуально для многогранных связей с Турцией — членом НАТО», — продолжила канцлер.

Политик коснулась ситуации в регионе Восточного Средиземноморья.

«После провокационных действий в территориальных водах Кипра и Греции, сигналы турецкой стороны о готовности снизить напряженность в Восточном Средиземноморье и возобновить диалог с Афинами, безусловно, позитивная тенденция. Переговоры в формате 5 +1 о будущем Кипра продолжатся под эгидой ООН», — добавила Меркель.

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