Армия обороны Израиля случайно раскрыла точное месторасположение военных баз, в том числе секретных. Об этом сообщает газета Haaretz.

Инцидент произошел по вине одного из подразделений армии — командования тыла, которое опубликовало на госпортале специальную карту центров тестирования на коронавирус. Однако помимо гражданских объектов на карте были также указаны локации и названия военных объектов Армии Израиля, включая базы военно-воздушных сил и военной разведки.

После того, как газета направила запрос в армию, командование удалило засекреченную информацию с карты.

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