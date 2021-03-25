Третья волна коронавируса проходит в Германии, вновь наблюдается резкий рост заболевших, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг в германском бундестаге, передает РИА Новости.

«Сейчас мы находимся в третьей волне, вновь наблюдается экспонентный рост заболевших», — сказала Меркель, добавив, что «британская мутация коронавируса стала доминирующей, по сути, мы живем в условиях новой пандемии».

Меркель призвала граждан ФРГ воспользоваться государственной услугой и еженедельно делать бесплатный тест на коронавирус. По словам канцлера, сделать это можно в центрах вакцинации, которые «были открыты на территории всей Германии». Меркель добавила, что тестирование на коронавирус «до момента, когда мы убедимся в эффективности вакцинации», остается обязательным средством для контроля над пандемией.

«Лучшие тесты не сработают, если предложение не будет принято. Если я слышу от школ, предприятий, что возможности используются только на 30-40%, то это не помогает», — сказала канцлер.

Minval.az