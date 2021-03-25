1,4 миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer, готовых к использованию в рамках кампании вакцинации против нового коронавируса, были доставлены в Турцию с прошлой недели.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает «Анадолу».

«На прошлой неделе в нашу страну для тестирования прибыло 5 800 доз вакцины BioNTech. Вчера мы получили приблизительно 750 000 доз вакцины», — написал Коджа в Твиттер.

По его словам, в настоящее время проводятся тесты на безопасность, и на следующей неделе прививки будут сделаны гражданам, ожидающим вакцинации.

«Сегодня в нашу страну прибыло более 700 000 доз вакцины BioNTech. Таким образом, получено примерно 1,4 миллиона доз вакцины, готовой к применению. Эта вакцина будет использоваться в нашей стране впервые. Вакцина будет в каждом центре с соответствующими условиями хранения», — добавил министр.

Массовая вакцинации населения против COVID-19 стартовала в Турции 14 января. В рамках кампании привились уже более 14,13 миллиона человек.

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