Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена, овчарки Чемп и Мейджор, вернулись в Белый дом в прошлые выходные. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

«Чемп и Мейджор находятся здесь, в Белом доме. Они воссоединились с семьёй президента в Кэмп-Дэвиде в прошлые выходные и вернулись с ней в воскресенье. Собаки будут уезжать и приезжать, ничего необычного не будет в том, что они иногда будут возвращаться в Делавэр», — сказала Псаки.

Minval.az