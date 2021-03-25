Канадский Минздрав обновил текст инструкции для вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, добавив в него информацию о случаях образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Об этом в среду говорится в заявлении ведомства.

«Сегодня [24 марта] Минздрав Канады обновил этикетки препаратов от коронавируса AstraZeneca и Covishield (также выпускается AstraZeneca), чтобы указать информацию об очень редких случаях образования тромбов <…> после прививки», — отмечается в документе. Такое решение, пояснили в ведомстве, принято после совместного анализа соответствующих данных с европейскими регуляторами.

При этом в Минздраве подчеркнули, что «вакцина AstraZeneca от коронавируса по-прежнему остается безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса», а также призвали канадцев прививаться этим препаратом. Вакцина AstraZeneca является одним из четырех препаратов от COVID-19, которые одобрены для использования в Канаде.

Minval.az