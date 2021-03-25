Граждане Гондураса, задержанные в Мексике при перевозке на частном самолете контрафактной вакцины «Спутник V», скрылись из отеля, где их задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканскую генеральную прокуратуру.

«Сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры, в связи с чем было запущено расследование. Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Twitter.

На прошлой неделе власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого обнаружили более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 «Спутник V», а также семерых граждан Гондураса.

Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка, поблагодарив за работу по выявлению контрафакта правительство Мексики.

Накануне с заявлением о задержанном самолете выступила гондурасская компания Grupo Karim. В компании признали, что намеревались доставить в Гондурас для своих сотрудников вакцину от коронавируса, однако отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны.

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