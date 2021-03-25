Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений, считают в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил (ВС) США, передает ТАСС.

«Нам известно о ракетных пусках КНДР сегодня утром <…>. Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних [с ней] стран и мирового сообщества», — говорится в заявлении представителя Индо-Тихоокеанском командовании Майка Кафки.

«Приверженность США защите Южной Кореи и Японии остается непоколебимой», — подчеркнул представитель командования.

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