Замглавы МИД Украины Евгений Енин обсудил технический отчет по расследованию сбития самолета МАУ со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Ирана Робертом Малли. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в среду, 24 марта.

Как подчеркнул Енин, расследование катастрофы было проведено Ираном ненадлежащим образом, поэтому отчет не отражает ряд важных фактов. Енин добавил, что Иран обязан обеспечить беспристрастное судопроизводство.

В свою очередь Малли заявил о готовности привлечь необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности.

Напомним, Иран представил отчет о катастрофе с самолетом МАУ, который был сбит под тегераном 8 января 2020 года двумя ракетами. В отчете назван виновный — оператор ПВО, который ошибся и выпустил две ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал этот отчет. Позже пострадавшие страны сделали заявление.

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