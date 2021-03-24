В городе Бенгази на востоке Ливии в результате покушения убит один командиров незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, сообщают местные СМИ.

Представитель сил Хафтара подтвердил в Твиттер смерть Махмуда Аль-Верфалли, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС).

По данным МУС, Аль-Верфалли принимал непосредственное участие и отдавал приказы о совершении убийств, квалифицированных как военные преступления, в Бенгази и прилегающих районах.

Он также обвиняется в проведении массовых казней заключенных в Бенгази.

В декабре 2019 года Минфин США включил Аль-Варфали в свой санкционный список за причастность к серьезным нарушениям в области прав человека.

Minval.az