Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 21.15. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, а также Германии, Польши и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (66%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 20% — на сбои авторизации, 12% — проблемы с размещением публикаций.

Minval.az