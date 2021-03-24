На фоне метаний канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу расширения «пасхального локдауна», которое в итоге было отвергнуто как «ошибка», в бундестаге, где она в среду отвечала на вопросы депутатов, оппозиция предложила поднять вопрос о вотуме доверия правительству.

Как сообщает Spiegel online, глава фракции «Левых» Дитмар Барч заявил, что Меркель «должна убедиться, что у нее все еще есть поддержка правящих фракций». В ответ на этот выпад в адрес канцлера депутаты от фракции ХДС/ХСС дружно зааплодировали — в знак такой поддержки. А в интервью изданиям медиагруппы Funke Барч заявил о «дилетантизме» в команде Меркель.

Одновременно глава свободных демократов Кристиан Линднер написал в соцсетях, что было бы крайне «желательно» поднять вопрос о доверии кабмину. Того же потребовали от Меркель депутаты «Альтернативы для Германии». А вот «зеленые» к ним не присоединились.

Сама канцлер не стала комментировать эту тему, отмечает Spiegel online. При этом она выступила в защиту формата регулярных видеоосовещаний с премьерами земель по поводу карантинных мер. Следующее видеоосовещание, как сообщали СМИ, намечено на 12 апреля.

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