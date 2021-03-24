МИД Турции подверг критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им в эфире телеканала France 5.

«Считаем, что высказывания господина Макрона по поводу Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана неуместны и непоследовательны в то время, когда две страны делают шаги к дружбе», — отметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что замечания французского лидера недопустимы и противоречат духу отношений дружбы и союзничества между двумя странами.

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