Огромную спрятанную партию вакцины против коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca нашли неподалеку от Рима. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

Утверждается, что партия в 29 миллионов доз предназначалась для Великобритании, но была якобы заблокирована Евросоюзом. Позже правительство Италии опровергло это информацию. Там рассказали, что про просьбе Еврокомиссии итальянские власти провели инспекцию на заводе в городе Ананьи, где были обнаружены вакцины. Проверка установила, что вакцина предназначалась для Бельгии, а не для Великобритании.

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