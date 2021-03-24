Канцлер Германии Ангела Меркель на фоне массовой критики отказалась от плана локдауна на время празднования Пасхи [с 1 по 5 апреля].

Об этом канцлер заявила выступая на пресс-конференции в Берлине.

Меркель назвала ошибкой решение об объявлении праздничного локдауна, которое было принято, по словам канцлера, «с добрыми намерениями» на фоне третьей волны коронавируса. «Это решение — моя ошибка и я несу за нее ответственность», — сказала глава правительства.

Канцлер сообщила, что об отмене планов проинформированы главы федеральных земель и главы парламентских фракций, передает Анадолу.

«Важно признать ошибку и вовремя исправить. Я знаю, что этот процесс привел к некоторым неопределенностям. Прошу прощения у всех граждан», — добавила канцлер.

Minval.az