Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил в ходе переговоров главу МИД ФРГ Хайко Мааса о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода «Северный поток 2».

«Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Minval.az