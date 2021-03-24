Тегеран не упустит и минуты для приближения даты отмены антииранских санкций США.

Об этом президент ИРИ Хасан Роухани заявил на заседании Совета министров в Тегеране.

Роухани напомнил, что Верховный лидер ИРИ Али Хаменеи заверил в готовности вернуться к выполнению всех условий ядерной сделки при условии соблюдения договоренностей от 2015 года всеми странами «5+1» [США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия].

Президент Ирана отметил также, что хотя его страна на протяжении трех лет подвергалась давлению, Тегеран не намерен требовать компенсации за ущерб, передает «Анадолу».

Minval.az