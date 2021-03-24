Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу. Об этом Agence France-Presse сообщили в окружении главы ведомства.

74-летняя Башло заболела после посещения закрытого показа оперы «Фауст» в Парижской опере 19 марта. По словам сотрудников министерства, «ее состояние стабильно, но потребовало госпитализации». «Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней», — отметили в окружении министра.

Это не первый случай инфицирования коронавирусом во французском правительстве. Так, на минувшей неделе с таким же диагнозом была госпитализирована министр труда страны Элизабет Борн. В среду Борн сообщила в своем Twitter, что она чувствует себя лучше и ее выписали из больницы. Министр поблагодарила медперсонал и выразила слова поддержки всем, кто сейчас проходит лечение от последствий заражения коронавирусом.

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