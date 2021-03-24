Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Вывод спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в марте и 23-й начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1383 космических аппаратов. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущены 4, 11 и 14 марта.

Запуск был осуществлен в 4:28 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Minval.az