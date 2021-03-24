Встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе прошла в позитивном включен.

Об этом сообщили дипломатические источники в Анкаре, комментируя итоги первой с момента смены администрации в США встречи глав дипломатий двух стран в штаб-квартире НАТО.

Чавушоглу и Блинкен обсудили двусторонние связи и международные процессы, подчеркнута значимость союзнических отношений.

Всесторонне обсуждена ситуация в Сирии, Ливии и в Восточном Средиземноморье. Чавушоглу и Блинкен затронули также тему разногласий вокруг поставок ЗРК С-400 Турции.

Блинкен поблагодарил Чавушоглу за инициативу организации в Стамбуле международной встречи по мирному процессу в Афганистане.

Глава турецкой дипломатии повторил позицию Анкары о необходимости совместной борьбы с террористическими образованиями, в том числе с РКК и организацией Фетуллаха Гюлена [FETÖ].

***

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в среду в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Первая с момента смены администрации в США встреча глав дипломатий двух стран проходит в штаб-квартире НАТО.

Чавушоглу и Блинкен 15 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные процессы с акцентом на Сирию и Восточной Средиземноморье, борьбу с терроризмом, разногласия по вопросу ЗРК С-400.

Minval.az